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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكدس بمكاتب الشهر العقاري في روض الفرج والوايلي لعمل توكيلات للرئيس السيسي

صدى البلد

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكاتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج و الوايلي لعمل توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة  واستكمال مسيرة التنمية .

كما شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بجميع انحاء القاهرة  ، إقبالا كبيرا من المواطنين لعمل تأييدات الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل  مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

 

مظاهرات تأييد السيسي توكيلات السيسي توكيلات دعم وتأييد مؤيدي الرئيس السيسي

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