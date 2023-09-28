عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: وجود واعظات الأوقاف حل معضلة في غاية الخطورة

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حالة فريدة من نوعها ويبعث الهمة والطاقة لدى الدعاة وجعل علماء الوزارة يعملون على قدم وساق.

وجود واعظات الأوقاف حل معضلة في غاية الخطورة


وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جهود وزير الأوقاف بث الهمة فى روح الواعظين والواعظات، مشيرا إلى أنه حل معضلة في منتهى الخطورة بتعزيز دور الواعظات.

وتابع خالد الجندي: جماعات الظلام كانوا يبثوا نساء داخل الأسر فى لقاءات مباشر مع السيدات في البيوت ويروجون افكار متطرفة، ومكناش نقدر نوصلهم، والعلاقات الإنسانية كانت لا تسمح الدخول مع الأسر او التواصل مباشرة مع السيدات، وكان بيتم تكوين خلايا أخرى حتى واجهت ذلك كتيبة الواعظات.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الأوقاف لعلهم يفقهون الواعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

لا زي موحد والغياب إلكتروني .. أبرز قرارات التعليم للعام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان| عدد أمهات المؤمنين الصحيح.. وكيف كان شكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

«انتهى المشوار يا عروبة».. إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي تنعى الراحلة نجاح سلام

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

11 أم 13 زوجة.. كم عدد أمهات المؤمنين الصحيح؟ الأزهر للفتوى يوضح

غاب عن تكريم الرئيس السيسي.. الحالة الصحية للشيخ محمود الخشت

دعاء المولد النبوي مستجاب.. بـ15 كلمة اجعل أعمالك مقبولة في يوم رفعها

دعاء للرزق في نفس اليوم.. أدركه بهذه الكلمات الـ 11 لا ترد

النشرة الدينية.. فضل الصلاة على النبي..وأفضل العبادات لفتح الأبواب المغلقة في يوم المولد

ترشيحاتنا

بسبب التقلبات الجوية .. الأرصاد تحسم جدل ظهور عاصفة التنين في مصر

لدعم الروابط المالية المشتركة.. نائب محافظ البنك المركزي يستقبل وزيرة سويسرا لشئون الاقتصاد

الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على التشكيك والشائعات بـ 6 حقائق

بيان مهم للأمن اللبناني بشأن مطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت

السكر هيرخص بأمر الحكومة.. وزيران يتخذان قرارات صارمة لخفض الأسعار

خلال شهر .. تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

لتوفير المصاريف .. طريقة عمل جبنة شيدر بأقل التكاليف

تصيب أجزاء كثيرة من الجسم.. حيل منزلية وأدوية لعلاج السعفة

فيديو

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ