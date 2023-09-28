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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال نابولي.. مسؤولون يجهزون خطط النزوح ومخاوف من ثوران بركاني

صدى البلد

 تتزايد المخاوف بشأن ثوران بركان في منطقة بركانية قريبة من نابولي بعد أن تعرضت المنطقة لأقوى زلزال منذ 40 عاما.

 

وفقا لما نشرته الجارديان، تكثف النشاط الزلزالي في كامبي فليغري، ووقع أكثر من 80 حدثًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وكان أكبرها زلزال بقوة 4.2 درجة.

 

قال كارلو دوجليوني، رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين بالنظر إلى أن النشاط الزلزالي زاد في الأشهر الأخيرة، فإننا لا نرى نهاية في الوقت الحالي. 

 

قال دوجليوني إن السيناريو الأفضل هو أن ينتهي النشاط، كما حدث بعد فترة طويلة من الاضطرابات في أوائل الثمانينات، في حين أن الأسوأ سيكون ثورانًا مشابهًا للثورة الأخيرة التي حدثت عام 1538، والتي خلقت سلسلة من التلال الصغيرة والحفر.

 

تعد كامبي فليجري موطنًا لما لا يقل عن 360 ألف شخص في المراكز السبعة الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك جزء من نابولي.

 

تسبب الزلزال الذي شعر به سكان روما، في فرار الناس من منازلهم وتعطل القطارات، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

 

قال نيلو موسوميسي، وزير الحماية المدنية، إنه سيجتمع مع المسؤولين المحليين في نابولي خلال الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بالتسريع في صياغة خطط النزوح في حالة الطوارئ. 

 

وقال لصحيفة "إل ماتينو": "علينا أن نكون مستعدين لأي احتمال، لكن علينا تجنب الذعر لأنه في الوقت الحالي ليس له ما يبرره". 

بركان نابولي زلزال

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