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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البريطانيون يحملون بريكست مسئولية أزمة اقتصاد المملكة المتحدة

بريطانيا
بريطانيا

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن تحميل الشعب البريطاني بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة المتحدة.

 

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وأوضح التقرير أن الشعب البريطاني يرى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي وراء الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها بريطانيا.

 

وتابع التقرير أن بعض البريطانيين خرجوا في مسيرة في لندن وكانوا ممسكين باعلام الاتحاد الأوروبي وطالبوا بعودة بريطانيا للتكتل.

 

وأكمل التقرير أن التظاهرات التي شهدتها المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة تعكس مدى رفض البريطانيين الوضع الحالي الذي تمر به البلاد ويؤثر سلبا على مظاهر الحياة في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

 

وتابع التقرير أن  التضخم في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له في 40 عاما، كما أن الميزانية العامة للبلاد تسجل عجزا شهريا كبيرا.

بريكست بريطانيا اقتصاد ‏بريطانيا اقتصاد اخبار التوك شو

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