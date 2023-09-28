بريطانيا ستنتهي من الوجود.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بثلاث حوادث مرعبة| صور

منذ عقود، يحاول الخبراء التنبؤ بنهاية العالم، وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا الآن أن نعرف ما الذي يتطلبه تدمير بريطانيا- مع تقديم Google Bard إجابة مرعبة!

قدم برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي Bard من Google تنبؤًا مخيفًا بشأن التدمير الوشيك لبريطانيا. ويأتي ذلك مع ادعاء الخبراء في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البشر سيموتون خلال 250 مليون سنة. وأيضًا، ادعاء وكالة ناسا في وقت سابق من هذا الشهر أن كويكبًا عملاقًا يمكن أن يمحو جزءًا كبيرًا من حياة الإنسان في غضون 159 عامًا تقريبًا.

لذلك، قررت صحيفة ديلي ستار الحصول على بعض الوضوح عن هذا الوضع والإجابة عن الأسئلة التي تدور في الأذهان حول عن كيف ومتى سينتهي العالم. وبالتالي قامت الصحيفة بالبحث في برنامج Bard لتكتشف متى "ستختفي" بريطانيا من الوجود!

3 سيناريوهات محتملة

حصلت الصحيفة الشهيرة على جواب مرعب حقًا، حيث أظهر برنامج Bard ثلاث طرق يمكن أن تدمر بها المملكة المتحدة وهما (اصطدام كويكب كبير، أو ارتفاع مستوى سطح البحر عن مستوى العالم، أو ثوران بركاني هائل).

وقال البرنامج أن " اصطدام كويكب كبير بما يكفي لتدمير جزيرة بريطانيا سيكون حدثًا نادرًا جدًا، لكنه ليس مستحيلًا". مضيفًا أن هذا التأثير يمكن أن يتسبب في حدوث انقراض عالمي وهذا يعني أن بريطانيا لن تكون هي الوحدة التي ستختفي من الوجود!

صورة من الذكاء الاصطناعي توضح نهاية بريطانيا بسبب اصطدام كويكب كبير

وأوضح برنامج Bard أن " الثوران البركاني الفائق هو ثوران بركاني أكبر بكثير وأقوى من الثوران البركاني النموذجي، ويمكن أن يدمر جزيرة بريطانيا بأكملها، ولكنه أيضًا حدث نادر جدًا." موضحًا أن آخر ثوران بركاني هائل على الأرض كان منذ حوالي 73000 سنة.

صورة من الذكاء الاصطناعي توضح نهاية بريطانيا بسبب ثوران بركاني فائق

أما عن ارتفاع مستوى سطح البحر، فأشار البرنامج إلى أنه يشكل "تهديد حقيقي ومتزايد" ويمكن أن يتسبب في النهاية في غمر بريطانيا بالماء. ورغم هذا، سيستغرق هذا الأمر وقت طويل للغاية، وهو ما يرجح احتمالية اتخاذ البشر خطوات لتخفيف آثار ارتفاع منسوب الماء قبل أن يصل إلى نقطة الغمر الكامل لجزيرة المملكة المتحدة.

صورة من الذكاء الاصطناعي توضح نهاية بريطانيا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر

وبحسب صحيفة ديلي ستار، إن ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي يمثل تهديدًا أكثر تدريجيًا، ولكنه أيضًا تهديد حقيقي للغاية. فمعدل ارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع.

كما تشير التقديرات إلى أن مستوى سطح البحر قد يرتفع بما يصل إلى متر واحد بحلول نهاية هذا القرن. وإذا حدث هذا، فسوف يغمر بعض المناطق المنخفضة في بريطانيا، لكنه لن يدمر الجزيرة بأكملها!