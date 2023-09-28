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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف حقيقة وقف تصدير اليورانيوم لـ أمريكا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال ممثل شركة “روساتوم” الروسية الحكومية، اليوم الخميس، إن المعلومات المتعلقة بتعليق صادرات اليورانيوم إلى أمريكا غير صحيحة.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال إن ممثل “روساتوم”، إن “الشركة تفي بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة مع العملاء الأجانب بالكامل”.

وفي وقت سابق، نشرت عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تعليق صادرات اليورانيوم من موانئ سانت بطرسبرج إلى أمريكا بسبب عدم وجود التغطية التأمينية.

وفي النصف الأول من هذا العام، زادت أمريكا واردات اليورانيوم من روسيا بمقدار 2.2 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 416 طنا، وهذا هو أعلى رقم منذ عام 2005، ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

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وفي نهاية سبتمبر، ارتفعت تكلفة اليورانيوم المركز بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية اليابانية إلى 70 دولاراً للرطل الواحد، وهو رقم قياسي على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية.

روساتوم اليورانيوم أمريكا روسيا

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