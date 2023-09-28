بيان جديد من روسيا بشأن دول بريكس

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، إن المنتدى البرلماني لدول البريكس سيعقد في خريف عام 2024 في مدينة سان بطرسبرج.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أن المنتدى سيعقد بالتزامن مع قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وفي أغسطس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، بصفتها رئيس مجموعة البريكس العام المقبل، تقترح عقد قمة للمجموعة في كازان في أكتوبر 2024.

وانضمت مصر إلى مجموعة بريكس، إلى جانب الأرجنتين وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا، إلى جانب الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتضم المجموعة 11 دولة.