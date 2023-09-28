بعد تسلقه السور..غزل المحلة يضع “عم أمشير” في قائمة كشوف المقصورة الرئيسية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم استمرار احتفالات التراس نادي غزل المحلة بكبير المشجعين عم "محمد أمشير" عقب حصوله على افضل لقطة رياضية بقفزه من أعلى سور استاد نادي شبين الكوم الذي يصل ارتفاعه 5 أمتار سعيا لمؤازرة لاعبي غزل المحلة ضمن فعاليات دوري المحترفين لكرة القدم .

في المقابل رصدت عدسة كاميرا جماهير نادي غزل المحلة خلال 72 ساعة الماضية لحظات رفع شباب الالتراس "أمشير" على أكتافهم لرفعه للقفز من أعلى السور من كلا الجانبين وتمكن من الدخول الى الاستاد وتشجيع فريق الغزل زعيم الفلاحين حتى حقق اللاعبون انتصارهم الاول بنتيجة 1_٠ على حساب فريق شبين الكوم.

في المقابل افادت مصادر داخل مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل أنه تم اتخاذ قرار تحت شعار"بعد تسلقه السور.. إدارة غزل المحلة تقرر وضع اسم “عم أمشير” في قائمة كشوف المقصورة الرئيسية لنهاية الموسم".

من ناحية أخرى أعلن الحاج محمد أمشير 83 سنة كبير مشجعي غزل المحلة أنه عاصر بطولات نادي غزل المحلة بحصوله على بطولة الدوري سنة 1973 م والمشاركة في بطولات افريقيا، لافتا بقوله"الحمد لله ربنا كرمني من وسع وقابلت نجوم كرة القدم أبرزهم محمود الخطيب وفاروق جعفر وحسن شحاته ونجوم الجيل الذهبي للاعبي نادي غزل المحلة " .

الجدير بالذكر أن المشجع محمد أمشير شجع كرة القدم وهو في عمر 13 سنة وعاصر بطولات نادي غزل المحلة وحصوله على الدوري العام في عام 1973م ومشاركته في بطولات افريقيا خلال فترات العقد الخمسيني الاخير.

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