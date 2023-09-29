لجنة سلامة الغذاء تكشف هل يمكن تجميد الحليب

تقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء عل صفحتها بالفيسبوك يظل تجميد الحليب خياراً مقبولاً وليس كما هو شائع انه لا يمكن تجميد الحليب المبستر او المعلب او الطازج

* يمكنك ان تجمدي الحليب وتستفيدي من فترة صلاحية تمتد حتى ثلاثة شهور

* يمكنك غلي الحليب ثم بعد ان يبرد تنزعي عنه القشدة ويتم تعبئته في زجاجات مصنوعة من الزجاج او تلك البلاستيكية المخصصة لحفظ المشروبات .

* ملحوظة مهمة جدا وهي عدم ملأ الزجاجات حتى آخرها لان اللبن يتمدد بالتجميد وحتى تتفادي انفجار الزجاجة.

* يمكن صب الحليب في المكعبات المخصصة لحفظ الثلج ثم وضع المكعبات في كيس مخصص للثلاجة وتجميدها ثم استخدام تلك المكعبات استخداما فوريا لتحضير اللبن البارد او المشروبات او الميلك شيك او حتى اعداد النسكافيه .

* عندما ترغبين في استعمال الحليب المجمد يمكنك اخراج الزجاجة من الفريزر ووضعها في الرف السفلي من الثلاجة حتى تفك وتفادي وضعها بجوار سمك او ثوم او اي غذاء يؤثر على رائحتها .

* لا يمكن ابدا إعادة الحليب للفريزر مرة أخرى وذلك بعد خروجه من الفريزر وفكه لذلك احرصي على تجميد الحليب في عبوات على قدر احتياجاتك دون زيادة الكمية .

* بعد فك الحليب من التجميد احرصي على رج الزجاجة قبل الاستعمال كل مرة وذلك لان التجميد يعمل على فصل بعض مكونات الحليب .

* يجب ان تعلم ان مذاق الحليب المجمد يختلف عن الحليب الطازج لذلك قم بتجميد كمية قليلة حتى ترى ان كان يمكنك استساغة طعمه .

* اذا كان مذاق الحليب المجمد لا يروق لك يمكنك استعماله في الطهي او تجهيز الحلويات .