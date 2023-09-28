تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط وموعد نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع التخصصات.

موعد غلق تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

وتم غلق رابط تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا.

موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

ويتاح الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ بعد غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب بحوالي ٧٢ ساعة.

خطوات الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري

- الضغط على عبارة تم التسجيل.

- الاطلاع علي نتيجة تقليل الاغتراب