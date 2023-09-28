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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للإعاقة: القانون لم يترك قطاعا إلا ووضع فيه حقوقا لذوي الهمم.. فيديو

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا في عام 2014 في الدستور.

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وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "لجنة الخمسين، التي تشكلت بقرار من الرئيس الأسبق عدلي منصور، لتعديل الدستور، كانت تضم 9 أشخاص من ذوي الإعاقة وقالوا رأيهم في الدستور".

 

وأشارت إلى أن هناك 9 بنود تم درجها في الدستور تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في الدستور المصري 2014.

 

وأضافت: "ذوي الإعاقة شاركوا أيضا في قانون 10، وكنت أحد المشاركين في الحوار المجتمعي، وقانون 10 لعام 2018 لم يترك أي قطاع إلا ووضع فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأرى أنه قانون عبقري".

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