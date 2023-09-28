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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نسير في الطريق الصحيح.. القومي للإعاقة: حققنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية|فيديو

إيمان كريم
إيمان كريم

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح.

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وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نسير في طريقنا الصحيح، وعملنا إنجازات كثيرة بفضل القيادة السياسية".

 

وأشارت  الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن القيادة السياسية على إيمان كامل أنه لابد من جميع فئات المجتمع أن تكون شركاء في التنمية.

 

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوو الإعاقة عدد لا يستهان به"، معقبه: "إذا لم تعمل الدولة على هذه الجزئية فهي الخسرانة".

 

وتابعت: "القيادة السياسية واعية جدا لهذا المبدأ إلى جانب الإنسانية الكبيرة لدى الرئيس السيسي، ونرى ترجمة لغة الإشارة في الحفلات والمؤتمرات الهامة سواء الرئاسية أو غيرها من الفاعليات الهامة الدولية والمحلية".

 

ولفتت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،: "ترجمة لغة الإشارة مدرج في القانون و إلزاما في الإعلام والتعليم".
 

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