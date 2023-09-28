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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 20 شخصا في قصف للدعم السريع على موقف حافلات بأم درمان

الحرب في السودان
الحرب في السودان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن قرابة 20 شخصا لقوا مصرعهم بقصف لميليشيا الدعم السريع على موقف للحافلات في أم درمان.

وفي سياق اخر؛ عقدت اللجنة الأمنية بولاية النيل الأبيض برئاسة عمر الخليفه عبدالله والي الولاية بقاعة أمانة الحكومة بربك اليوم إجتماعاً مشتركاً مع لجنة جرائم الحرب وانتهاكات ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة الزائرة للولاية برئاسة مولانا جمعة الوكيل التي تم تكوينها مؤخراً بقرار من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتناول الإجتماع  الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة بالولاية فيما يتعلق باجراءات البلاغات وفتح تحقيقات للمواطنين الذين تعرضوا للإنتهاكات.

ومن جانبه؛ شدد الوالي خلال الإجتماع علي أن الأجهزة العسكرية والأمنية والعدلية بالنيل الأبيض شرعت فعليا في فتح عدد من البلاغات التي تقدم بها المتضررين من إنتهاكات مليشيا الدعم السريع.

من جانبه أوضح مولانا جمعة الوكيل رئيس وفد اللجنة أن الزيارة للنيل الأبيض تأتي استكمالا لجولات اللجنة لعدد من ولايات البلاد بغرض رصد إنتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وناشد المواطنين بضرورة الشروع في تقديم البلاغات للجهات المختصة في الإنتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب.

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