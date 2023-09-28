فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف



كشفت وثائق محكمة أميركية، أن المغنية العالمية شير قامت بتوظيف 4 رجال لاختطاف ابنها إيليا بلو ألمان بالقوة من غرفة في فندق في نيويورك بينما كان يحاول التصالح مع زوجته المنفصل عنها في ذكرى زواجهما.



لوس انجلوس

هذه الاتهامات وردت في بيان المحكمة التي وقعته زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينغ في المحكمة العليا في لوس أنجلوس التي تنظر في طلاق الزوجين.

وقالت كينغ في إفادتها أمام المحكمة "إنها وإيليا أمضيا 12 يوما في نيويورك يحاولان العمل على إصلاح علاقة زواجهما قبل الذكرى السنوية لزواجهما".

ولمتابعة المزيد حول فنانة شهيرة تخطف ابنها بمساعدة 4 رجال.. تابع الفيديو جرافا لتالي: