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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5000 إصابة.. مرض جديد ينتشر في ولاية البحر الأحمر بالسودان

ارشيفي
ارشيفي

كشفت نقابة الأطباء السودانيين أن عدد المصابين بحمى الضنك بولاية البحر الأحمر بين 3 إلى 5 آلاف شخص.

وقالت عضو نقابة الأطباء في السودان، سيرين عبدالمنعم، اليوم الخميس، إن هناك أعدادا كبيرة للغاية من الإصابة بحمى الضنك في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر وفي الولاية بصورة عامة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وذكرت سيرين عبد المنعم أن عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف إصابة، أما في بورتسودان فهناك حوالي ألف إصابة، معظمهم من الأطفال، بحسب العربية .

 

وأشارت إلى أن هناك حوالي ألفي صغير السن مصابون بالحمى في مدينة بورتسودان، ثبت أن بينهم حوالي 600 على الأقل مصابون بحمى الضنك.

 

نقابة الأطباء السودانيين حمى الضنك ولاية البحر الاحمر

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