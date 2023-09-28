القومي للإعاقة: لأول مرة تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الاستحقاقات الرئاسية..فيديو

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه لأول مرة سيتم تعميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "عميم ورقة انتخاب على طريقة برايل خلال الانتخابات الرئاسية ستكون في جميع اللجان الانتخابية".

وأوضحت أن هناك بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات يسهل تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية".

وأشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لتمكين ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتعلم من المشاركات في الانتخابات السابقة.