بئر غاز.. الأرض تبوح بخيراتها في المغرب

أعلنت شركة “SDX Energy plc” البريطانية، اليوم الخميس، عن اكتشاف رمال مشحونة بالغاز في بئر “KSR-21” الواقعة بمنطقة سبو بحوض الغرب بعد نجاح عملية حفرها إلى عمق يبلغ 1.955 مترا.

ووفق بيان للشركة البريطانية فأن منصة الحفر الموجودة بالمنطقة المستكشفة سيتم نقلها في الوقت الحالي من المكان ذاته، وإخضاع البئر لتجربة قصيرة المدى قبل طرحها لفترة الإنتاج”.

وفي وقت سابق؛ كانت الشركة قد أفرجت عن صور بدء عمليات حفر بئر”KSR-21″ أوائل الشهر الجاري، من خلال استخدام “تقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد”، عبر استهداف منطقة محددة داخل التكوين الرئيسي لحوض الغرب.