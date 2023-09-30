فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ حياة بطل مصر والعالم السابق في كمال الأجسام أشرف فولة بعد تدهور حالته الصحية، ليوجه بسرعة التدخل من أجل منحه الرعاية الصحية اللازمة على نفقة الدولة.

كان فولة فاز ببطولة العالم لكمال الأجسام عدة مرات، عام 2011 في الهند ثم في الإكوادور 2012، وبعدها بعامين في البرازيل، فضلا عن حصوله على المركز السابع في بطولة الأساتذة في إسبانيا عام 2019.

فولة: قال كانت صحتي جيدة وأمارس الرياضة بانتظام وخلال التحضير للمشاركة في بطولة كبري خلال شهر يوليو الماضي شهرت بإجهاد شديد.

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وعلى الفور أجريت العديد من الفحوصات الطيبة.. لاكتشف المفاجأة التي دمرتني.

ولمتابعة المزيد حول الحالة الصحية لبطل العالم لكمال الأجسام أشرف فولة.. تابع الفيديو جراف التالي: