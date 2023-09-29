دعاء زوجه لزوجها بالرزق يوم الجمعة.. أفضل ايام الله

دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة، من أفضل الكلمات التي على الزوجة اتباعها يوم الجمعة هو كلمات دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله في الدعاء بالرزق والبركة والخير والشفاء من الأمراض خاصة وأن هذه الساعة الدعاء فيها مستجاب بإذن الله وعلى الزوجة أن تحرص بالدعاء لزوجها بالرزق يوم الجمعة .. وفي السطور التالية دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة.



دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة اللهم سخر جنود الأرض وملائكة السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب الدعاء اللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

- اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

- اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

-كما يستحب أن في دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

- اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك.

- اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي.

- اللهم ارزق زوجي ما يريد

- اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا، ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .

ويستحب أن نقول في دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين ربِ أعوذ بك من الذنوب التي تمنع البركة، وتؤخر العطاء والتوفيق، وأعوذُ بك من كلّ عملٍ يحجز النعم .

-اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء.

- اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

- اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.



دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة

دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة ، لا يحتاج الإنسان في الآخرة سوى كلمات تنير قبره تترحم عليه، لذا كثر عبر محرك البحث جوجل عن دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة، وفي هذا الإطار ورد الكثير من الأدعية للمتوفي عموما لذا نذكرها في دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة ترددها كما يلي.

- اللهم بدله دارا خيرا من داره، اللهم اجلعه مثواه الفردوس الأعلى اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس.

- اللهمّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرِنا وذكرنا وأنثانا ، اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقها بفيض من جنتك وهب لهم سعه لا يرى لها نهاية.

-ويستحب أن نقول في دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لبسمته فاجعله يارب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهم أجعل الجنة داره و مقره.

- اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم اجعل الجنة داره ومقره، اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم .

-اللهم اجعله من عبادك السعداء، اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فأجعله يا رب مبتسم في فردوسك الأعلى.

- ويستحب أن نقول في دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرِم نُزله وأوسع مُدخلَهُ واغسلْهُ بالماء والثلج والبَرد ونقِّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس وثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلّى على الجنازة دعا للحيّ والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى.

دعاء يوم الجمعة للزوج

- اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا .

- اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

- اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم.

-ونقول في دعاء يوم الجمعة للزوج أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين.

- اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا .

- اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه.

- اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم.

أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين.

- اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي

اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف

يا لطيف، يا لطيف، اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين دعاء للزوج بالسعادة ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب ..

اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف.

- اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين.

-اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم.

- اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريقاللهم وفق زوجي في عمله، إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين.

-اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي.

وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.