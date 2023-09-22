دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

يوجد العديد من الأدعية لطرد الشيطان فهي كثيرة، وأقربها لكل لسان هي الاستعاذة منه "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".. لصرف الشيطان وأذاه، ودعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان ليس له صيغة محددة ولكن لنا في السنة النبوية الاسوة الحسنة حيث ترك لنا النبي ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم العديد من الأدعية ، التي تقال للحفظ من الشيطان "اللهم انصرنا وأحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل، اللهم لا تكل أمرنا لمن لا يحفظها ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل اسم هو لك.. وإليك في السطور المقبلة أدعية الحرز والتحصين من الشيطان الرجيم.

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان

(باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة، باسم الله أرقيك، والله يشفيك).[رواه البخاري ، في العلل الكبير ، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:141، حديث صحيح.]

(اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها).

(اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).[رواه الوادعي ، في الصحيح المسند ، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:780، حديث صحيح.]

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).[رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند ، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:446، حديث إسناده حسن.]

(أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه).[رواه الشوكاني ، في الدراري المضية ، عن أبو سعيد الخدري ، الصفحة أو الرقم:88 ، حديث صحيح.]

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(لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض، ورب العرش الكريم).[رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2730، صحيح.]

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( اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت).[رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أبو بكر الصديق، الصفحة أو الرقم:970، صحيح.]

(اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب).[رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 1493، حديث سكت عنه أبو داوود وقال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح.]

(الله الله ربي لا أشرك به شيئا).

(اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي).

(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).



اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان

اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان ففيه قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ، الأمر الذي يجعل من ترديد الاستعاذة بقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعد اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان سواء في الصلاة أو في غيرها، ودلل على اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان يكون بالاستعاذة ما روي أنه قد اشتكى أحد الصحابة -رضي الله عنهم- للنبي -صلى الله عليه وسلم- من أن الشيطان حال بينه وبين صلاته، حتى ما عاد يعرف ما قرأ فيها؛ فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم-، وقال له: «ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاۚ».

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم



ورد في سنن الترمذي، عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان»، ويعني الحديث السالف عن دعاء في الصباح عند الخروج من المنزل أن المقصود بكفيت أي كفاك الله كل هم دنيوي أو أخروي، ووقيت: أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين والجن، وتنحى أي ابتعد عنك الشيطان.



آيات قرآنية لطرد الشيطان

سورة الفاتحة: (بسم الله الرحمٰن الرحيم* الحمد لله رب العالمين* الرحمٰن الرحيم* مالك يوم الدين* إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).

- الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة : (الم* ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين* الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون* والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون* أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون).

آية الكرسي: (الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم).



- (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ۚ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا وإليك المصير* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۗ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).

ذكر يحميك من الشيطان طول اليوم ويثقل ميزانك يوم القيامة

قال صلى الله عليه وسلم من قال (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير))

كان له عتق عشر رقاب أى كأنه اعتق 10 رقاب وأخذ 100 حسنة وغفر له 100 سيئة وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا من قال مثله أو زاد.

وهذا الذكر يثقل ميزان العبد يوم القيامة، وسيدنا النبي كان يقول هذا الذكر 100 مرة بعد الفجر و 100 مرة بعد العصر.