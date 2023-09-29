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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة.. جامعة عين شمس تنظم احتفالية العام الجامعي الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


بحضور وزير التعليم العالى .. جامعة عين شمس تنظم احتفاليات بالعام الجامعي الجديد

تنظم جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني  بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالأنشطة المختلفة وانشطة ومعسكرات الجامعة راس البر ومطروح)، معرض مجاني للتوزيع الكتب  الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة و معرض للفنون التشكيلية.

مفاجأة فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة، بعد أن كان قد إعلن الموقع نتيجة التحويلات بين الكليات ضمن تنسيق القبول بالجامعات.

تنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ … موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب

انتهى مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي ، كما أنهى مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ .  


لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب بين الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ضمن مرحلة تقليل الاغتراب.

الأحد  .. امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي


أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ،  عن عقد امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا. 
 

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