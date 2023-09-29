توقيع الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان

وقع جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجوهر إعجاز وزير التجارة الباكستاني، اليوم على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين المجلس وباكستان بحسب ماذكر المجلس في بيان مقتضب له .

وكان قد وقع محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، و جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، الأربعاء ، في مقر وزارة الدفاع بمدينة أبوظبي.

وأشاد بالاستضافة الكريمة من قبل دولة الإمارات لمقر الأكاديمية الخليجية وتقديم كافة التسهيلات الخاصة لإنشائها.

وقال الأمين العام إن توقيع اتفاقية المقر للأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون الذي تم ، يأتي انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين في الكويت عام 2013، المتضمن الموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون، والترحيب بأن يكون مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر معاليه بأن الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون تعتبر صرحاً تعليمياً، ومنجزاً من منجزات العمل الخليجي العسكري المشترك، تفتخر به دول مجلس التعاون ضمن مسيرتها المباركة، مشيراً معاليه إلى أن إنشاء الأكاديمية يؤكد على اهتمام دول المجلس بمواكبة التطور المتسارع في العلوم والدراسات العسكرية والأمنية، وحرصها على تأهيل وتعزيز كفاءة قياداتها.

واختتم معاليه حديثه، متمنياً لقيادة الأكاديمية الخليجية ومنسوبيها دوام والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة من إنشائها.