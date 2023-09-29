مدرب الإسماعيلي: هذا ما ينقص الدراويش.. والنقاز يملك الخبرات

أكد حمد إبراهيم ، المدرب العام للإسماعيلي ، أنه يوجه التهنئة للجماهير وإدارة الدراويش بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية للدوري.



وقال إبراهيم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" أتمنى أن يكون هذا الفوز بداية جيدة للموسم بعد تجاوز الهزيمة أمام زد في الجولة الماضية".



وأضاف:" ما ينقص الإسماعيلي الحصول على الثقة من خلال تحقيق الانتصارات ، وكان مهماً أن نحصد الفوز على حساب فريق كبير بقيمة الاتحاد وعلى ملعبنا".



وأشار إلى أن فريقه استحوذ على الكرة وصنع العديد من الفرص تجاه مرمى المنافس.



وأكد أن حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق ظهر بصورة طيبة لأنه لاعب صاحب خبرات.



وأضاف:" نعلم جيداً قدرات وخبرات النقاز وتعاملنا معه من قبل أثناء تدريب إيهاب جلال للزمالك ولدينا ثقة في إمكانياته".