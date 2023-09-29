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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص بين نانسي عجرم وفيفي عبده في إحدى حفلات القاهرة| شاهد

نانسي عجرم وفيفي
نانسي عجرم وفيفي عبده

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة فيفي عبده وهي ترقص برفقة نانسي عجرم في إحدى حفلاتها في القاهرة، بطريقتها المرحة المعتادة. 

وظهرت نانسي عجرم وهي منسجمة مع فيفي عبده أثناء الغناء والرقص، على أنغام أغنيتها الشهيرة “تيجي ننبسط” التي طرحتها مؤخرا. 

لمشاهدة الفيديو من هنا

شاركت الفنانة نانسي عجرم، في حملة يوم السلام العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة عدد من الفنانين الملهمين وأفراد المجتمع وحفظة السلام. 

ونشرت نانسي عجرم، مقطع الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت فيه توجه كلمتها لنشر السلام، مع الفنان العالمي مايكل دوجلاس، وآخرون. 

في أول أغسطس الماضي، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.
 

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