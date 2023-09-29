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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قادمًا من قنا إلى القاهرة.. إنقلاب نقل بمقطورة عند الكيلو 110 بسوهاج

الحادث بسوهاج
الحادث بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة على يسار الطريق، وانفصال الصندوق عن الشاسيه؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيدي السائق عند الكيلو 110 بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا مفاده إنقلاب سيارة نقل بمقطورة عند الكيلو 110 بالطريق الصحراوي الشرقي.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو (حسن ع ح- 37 سنة- سائق- وبقيم بالشرقية)، قادمًا من محافظه قنا اتجاه القاهرة، وعند الكيلو 110 الصحراوي الشرقي، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انقلاب السيارة وانفصال الصندوق عن الشاسيه واستقرار المقطورة على يسار الطريق.

وتمكنت إدارة مرور سوهاج من إزالة آثار الحادث من الطريق الصحراوي الشرقي، وتسيير الحركة المرورية عقب توقفها جزئيًا، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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