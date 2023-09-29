طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

طاسة بطاطس مقلية بالجبنة من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار بمذاق شهي و بأسهل الخطوات أيضا.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة .

مقادير طاسة بطاطس مقلية بالجبنة



بطاطس مقلية

كوب موتزاريلا

ربع كوب جبنة رومي مبشورة

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب كريمة

ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير طاسة بطاطس مقلية بالجبنة



لعمل الصوص في اناء علي النار نضع الكريمه وعليها انواع الجبن ونقلب ونتركهم يسيحوا مع بعض.

نضع البطاطس المحمرة في طبق ونضع عليها الصوص وعليه رشة فلفل أسود ورشة بسيطة ملح، وتقدم ساخنة مع العيش.