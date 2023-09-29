عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائدة من الموت.. أميمة تروى قصة دفنها على يد زوجها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

روت أميمة عبد الجابر، سيدة المنيا، التي دفنت حية على يد زوجها، كواليس مرعبة ، قائلة: "قبل الحادث بـ 3 أشهر وقع خلاف بينها وبين زوجها وذلك بسبب رفضها السفر للعمل في الخارج، لذلك قرر التخلص مني، فقام بوضع منوم لي في العصير، ومحستش بنفسي إلا وأنا في مكان ضلمة (في القبر)".

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، كل ما أفوق أصوت ويغمى عليا تاني وكنت بسمع أصوات غريبة في المكان، وكنت بصرخ بأعلى صوت وفي اليوم الثالث الناس سمعتني وفتحوا لي المقبرة وخرجت للحياة مرة أخرى".

وأضحت المجني عليها أنها تزوجت دون رضا أهلها وتحملت سوء اختياري، وبعد زواجي سافرت للعمل ممرضة بالخارج لمدة 7 سنوات ولكنه استولى على كل راتبها بالقوة.
 

الإعلامية أميرة عبيد أصوات غريبة السفر الحدث اليوم المجني عليه المقبرة عائدة من الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

ترشيحاتنا

المتهم بخطف روح طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

هنودع الأجواء الحارة.. طقس خريفي مع بداية الأسبوع وأمطار متفرقة

المراغي قارئا والعواري خطيبا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الأزهر

التصالح عاد من جديد.. خصم 25% من الرسوم ومفاجأة للمخالفين بعد أيام

هجوم أوكراني بالمسيرات على روسيا

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الإستانلس ستيل

طريقة عمل المولتون كيك

احذر.. أنواع مغشوشة من الأواني الأستانلس ستيل

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ