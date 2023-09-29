موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. حال النبي مع أمته

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، وهي التي توافق الجمعة الثانية من شهر ربيع الأول لعام 1445، تحت عنوان: "حال النبي مع أمته"، وذلك ضمن موضوعاتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

خطب شهر سبتمبر 2023

وجاءت خطب شهر سبتمبر 2023م على النحو التالي :

- الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان : "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

- الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

- الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

- الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

- الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان : "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .

المولد النبوي

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تتمثل في موضوعات خطب الجمعة، علاوة على المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم).