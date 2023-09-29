اليوم.. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة على مسرح النافورة

يستعد المطرب مدحت صالح مساء اليوم الجمعة حفل غنائي ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن مشروع الأساتذة.



الحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب.



تفاصيل الحفل



يذكر أن الحفل يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





مشروع الأستاذة

مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.