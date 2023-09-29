عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة على مسرح النافورة

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد المطرب مدحت صالح مساء اليوم الجمعة حفل غنائي ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن مشروع الأساتذة.

الحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب.
 

تفاصيل الحفل


يذكر أن الحفل يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مشروع الأستاذة 

مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

مدحت صالح دار الاوبرا المصرية مشروع الأساتذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. سوما تحكي تفاصيل مرضها وكزبرة يشارك في فيلم جديد

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

سوما عن أغاني المهرجانات: مليش فيها.. فيديو

مسار إجباري يطرح آخر أغنية في ألبومه الجديد بعنوان آسف

بطولة نور النبوي وكزبرة.. الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة

نجم عالي .. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

بلاد البخت.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه |فيديو

دراما ومقسوم.. أصالة تطرح ميدلي ألبومها الجديد "لحقت نفسي"

ترشيحاتنا

المتهم بخطف روح طليقته في العمرانية: مش قادر أتخيلها مع حد غيري

هنودع الأجواء الحارة.. طقس خريفي مع بداية الأسبوع وأمطار متفرقة

المراغي قارئا والعواري خطيبا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الأزهر

التصالح عاد من جديد.. خصم 25% من الرسوم ومفاجأة للمخالفين بعد أيام

هجوم أوكراني بالمسيرات على روسيا

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الإستانلس ستيل

طريقة عمل المولتون كيك

احذر.. أنواع مغشوشة من الأواني الأستانلس ستيل

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ