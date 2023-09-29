الليلة.. الزمالك يواجه الحكمة اللبناني بنصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، مع نظيره الحكمة اللبناني، بنصف نهائي بطولة الدوحة الدولية والمقامة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على صالة نادي الغرافة القطري.

وكان الفارس الأبيض قد تصدر المجموعة الثانية بعد فوزه على كلًا من: “الأهلي الليبي – ميرالكو بواتس الفلبيني – العربي الكويتي”، فيما جاء الحكمة في وصافة المجموعة الأولى خلف مواطنه بيروت اللبناني.

ويشارك أبناء قلعة ميت عقبة بقائمة تضم 12 لاعبًا وهم: “وليد عبد الجواد – ياسين ياسر – علي عمر – عمر هشام – أحمد عزب – معاذ أيمن – أدهم إليدا – أحمد ياسر عبد الوهاب – أحمد إسماعيل – علي حجازي – محمد إبراهيم – زياد أيمن”.