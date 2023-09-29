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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة أم وشقيق عروس العراق متأثرين بإصابتهما في الحريق

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بوفاة والدة وشقيق عروس الحمدانية في محافظة نينوى العراقية أمس الخميس.

وذلك  متأثرين بإصابتهما في الحريق الذي نشب في الزفاف.


وكشف مصدر طبي لموقع "بغداد اليوم"، أن والدة وشقيق العروس توفيا بمستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث".

كان قد كشف مالك القاعة التي شهدت مأساة حفل زفاف محافظة نينوى في العراق عن أسباب الحريق لافتًا إلى أن الماس الكهربائي هو السبب وليست الألعاب النارية كما أعلنت السلطات.

ونفى كل التهم التي وجهت إلى أصحاب قاعة العرس هذه، قائلا "لم يتم إهمال إجراءات السلامة على الإطلاق"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت سابقا أن مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في الكارثة، واتهمت ملاك القاعة بانتهاك بروتوكولات السلامة والأمن.

 

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