كاتب صحفي: العالم أجمع يتابع الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن عرس الانتخابات الرئاسية بدأ وانطلق، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني وانطلاق العملية الانتخابية.

وأضاف علي حسن، خلال مداخلته حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المواطنين بدءوا في التوافد على مقار الشهر العقاري، وذلك لتزكية الأشخالص إلى الترشح، متابعا: لا يجوز للمواطن تزكية أكثر من شخص.

واسترسل: من شروط الترشح للانتخابات هو حصول المرشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على تزكية 25 ألف من 15 محافظة، بحد أدنى ألف مواطن في كل محافظة.

وأكمل: هناك أعداد كبيرة ترغب في الترشح للانتخابات، ولكن من سيكون قادرا على الحصول على تلك التذكيات، منوها بأن مصر بلد عظيمة ولها ثقل، ولذلك العالم أجمع يترقب الانتخابات.