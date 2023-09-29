ارتفاع عدد ضحايا انفجار باكستان إلى 52 متوفى و50 مصابًا بينهم أفراد شرطة

ارتفع عدد قتلي انفجار باكستان، ولقي 52 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم عدد من رجال الشرطة الباكستانية، وأصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم تجمعًا دينيًا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.



وأوضح قائد الشرطة المحلية جاويد لهري أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة، و كانت متواجدة في مكان تجمع فيه سكان المنطقة، مضيفاً أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

و أوضح وزير الإعلام جان أتشكزاي أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة، نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.