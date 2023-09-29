أنغام تتوجه إلى الكويت لإحياء حفل ليلة العمر

غادرت المطربة أنغام القاهرة منذ قليل متوجه إلى الكويت استعداد لإحياء حفلها المنتظر مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر فى دورته الأولى.

وحرصت أنغام على نشر صورة لها أثناء توجهها إلى الكويت، مؤكدة على استعدادها التام لإحيائها الحفل الذى تم الغعلان عنه منذ عدة أسابيع.





ومن المقرر أن تطل أنغام، على جمهورها اليوم الجمعة وغدا السبت بحفلين أعلنت الشركة المنتجة لهما "ليلة عمر" عن نفاد جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي.

أزمة شقيق أنغام

وكشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات وخاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عاما.

وكتب شقيق أنغام، في منشور عبر فيسبوك: «اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور ( 9 ) سنوات امتناع وتعافي من ادمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنه معاناه مع مرض الادمان وفخور جدا بنفسي بكل شرف وعزة نفس .... اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال».

شقيق أنغام يهاجم عائلته

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».

وأضاف شقيق أنغام: «تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم.. وبتقتلوا ياسين بالبطيء.. ده أنتوا عالم كفره.. لو ضاع مستقبلي؛ برضو مش هسكت.. تحبسوني أو تسقعوني؛ برضو مش هسكت.. هاسكت لما تقتلوني.. لآخر نفس مش هاسكت.. غالب ومغلوب».

كما كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم.