الاتحاد العربي للتنمية: الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف تمكين المرأة

قالت، الدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف تمكين المرأة لتعيد للمرأة مكانتها وتضعها على الطريق الصحيح، والتى اهملت وهمشت لسنوات طويلة.



وأكدت "العاصي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز” أن الدولة المصرية عملت على أكثر من جانب سواء في التمكين الإقتصادي، الاجتماعي، السياسي، أو التمكين في الوظائف الحيوية التي لم تكن تمكن منها المرأة أو تتولاها.

القيادة السياسية مؤمنة بأن المرأة المصرية هى اساس تقدم المجتمع

وأضافت، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، أن القيادة السياسية مؤمنة بأن المرأة المصرية هي أساس تقدم المجتمع، واستقرار وأمان المجتمع والدولة المصرية، فالمرأة المصرية لم تخذل الشعب العظيم.