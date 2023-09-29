بيطري قنا: فحص 567 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بقرية المنيرة

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا ، ضمن القوافل الدورية التى تنظمها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة ٥٦٧ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

و أضاف الداودى، كما تضمنت القافلة علاج ٣٠ رأس ماشية تناسلية، و علاج ١٥ رأس ماشية باطنة، و إجراء جراحة لـ ٢ رأس ماشية، وعمل سونار لـ ٣٠ رأس ماشية.

وتابع محافظ قنا ، بالاضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، و كذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى بـ قنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.