ديان فينشتاين.. وفاة السيناتورة الأمريكية الأطول خدمة عن عمر يناهز 90 عامًا

توفيت السيناتورة الأمريكية التي تمثل ولاية كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، المعروفة بكونها مدافعة قوية عن إجراءات السيطرة على الأسلحة، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز"، وفاة السياسية من الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، التي حاولت إيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين على مدى ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ، رغم تخطيطها للتقاعد في نهاية فترة ولايتها.

كانت ديان فاينشتاين أكبر عضو في المجلس وواجهت دعوات للاستقالة بسبب مخاوف بشأن صحتها. جدير بالذكر أيضا أن فاينشتاين هي العضوة الأطول خدمة في مجلس الشيوخ، حيث تم انتخابها في عام 1992.

أشاد الرئيس جو بايدن بفاينشتاين، قائلا إنها مدافعة متحمسة عن الحريات المدنية بعد أن أعلنت تقاعدها، ووصفها بأنها صوت قوي لسياسات الأمن القومي التي تحافظ على سلامتنا وتحترم قيمنا.

قال بايدن، في معرض إشادته بزميلته السابقة في مجلس الشيوخ، في بيان: "لقد عملت مع عدد أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أكثر من أي شخص آخر. أستطيع أن أقول بصراحة أن ديان فاينشتاين هي واحدة من الأفضل على الإطلاق."

أيدت فاينشتاين، التي تم الإشادة بها باعتبارها "رائدة" في السياسة الأمريكية، حظر الأسلحة الهجومية الذي وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون ليصبح قانونًا في عام 1994. ناضلت من أجل قوانين مقيدة بعد انتهاء هذا الحظر بعد عقد من الزمن.

وعملت فاينشتاين أيضًا كرئيسة للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وقادت مراجعات برنامج الاعتقال والاستجواب التابع لوكالة المخابرات المركزية والذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، نعي العديد من القادة الديمقراطيين السيناتورة المتوفية، وكان من بينهم مرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون التي قالت أنها شعرت بحزن عميق لوفاتها.

وقالت هيلاري كلينتون على موقع أكس، أن السيناتورة الراحلة شقت طريق للنساء في السياسة ووجدت دعوة للحياة في الخدمة العامة. وأضاف: "سأفتقدها كثيرًا كصديقة وزميلة، وأرسل تعازي لكل من أحبها".