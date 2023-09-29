لبيب والعتال بالأحضان في الزمالك.. تفاصيل اللقاء بين الرئيس والنائب

شهد نادي الزمالك لقاء بين حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق المرشح لرئاسة نادي الزمالك والقائمة الموحدة والمرشح المستقل هاني العتال نائب رئيس النادي السابق والمرشح لنفس المنصب على هامش الزيارات الميدانية للمرشحين للقاء أعضاء الجمعية العمومية .

والتقى العتال مع لبيب خلال تواجدهما في مقر نادي الزمالك، وحرص العتال على توجيه التحية إلى لبيب وقائمته، ورد مرشح رئاسة الزمالك بدوره بالترحيب بالمرشح هاني العتال ودار بينهما حوارا قصيرا أجمعا خلاله على ان المنافسة الشريفة هي ما يحتاج له الزمالك في المرحلة المقبلة .

وحرص أعضاء الجمعية العمومية على توجيه الإشادة لحسين لبيب وهاني العتال على الأجواء الرائعة التي يفرضها الثنائي في إدارة حملة كل منهما الانتخابية داخل النادي .

وتجرى انتخابات الزمالك المقبلة في 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات كاملة .