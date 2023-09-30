أحباب رسول الله .. بصوت المنشد رضوان محمود|فيديو

حل المنشد رضوان محمود ضيفاً على موقع صدى البلد الإخباري قدم خلالها مجموعة من الأناشيد الدينية في ذكرى المولد النبوي الشريف منها أحباب رسول الله وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رضوان إن قدوته في الإنشاد الشيخ النقشبندي ومن المنشدين في الجيل الحالي ماهر زين مشيرا إلى أن بداياته الحقيقية مع الانشاد كانت في شهر رمضان الماضي، حيث كانت أول أعماله أنشودة بمدح حبيب الروح، وأحباب رسول الله.

وأوضح رضوان : أن الطموح أساس النجاح ولابد من أن نخوض التجارب كي نصل، مضيفا: و وراء كل شخص ناجح الكثير من العقبات والتحديات والإحباط والمحاولات العديده التي باءت بالفشل ثم تحولت إلى نجاح ابهر الجميع.