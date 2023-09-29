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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حريق نينوى.. فاجعة جديدة في العراق بسبب حفل زفاف

صدى البلد

تحول حفل عرس في العراق، إلى فاجعة جديدة بعد أيام قليلة من الحريق الذي نشب في حفل الزفاف بمدينة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن حفل زفاف في محافظة واسط تحول إلى فاجعة بسبب حادث سير. 

وأفاد مصدر أمني عراقي أن العرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط، بسبب حادث سير وقع خلال زفة عرس في منطقة الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة، بحسب ما أورده موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف أن "الحادث وقع على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس، وأودى بحياة سائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه.

وشهد العراق الثلاثاء الماضي، حريقا هائلا في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

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