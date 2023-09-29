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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان جديد من العراق بشأن فاجعة الحمدانية

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، عن موعد إعلان نتائج التحقيقي في حادثة الحمدانية التي راح ضحيتها المئات.

وأكد وزير الداخلية العراقي، أن إعلان نتائج التحقيق بحادث الحمدانية غدا السبت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "وزارة الداخلية العراقية ستعلن نتائج التحقيق بالفاجعة الأليمة غدا بعد إكمال عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالموضوع". 

وأثار مشهد حريق بإحدى قاعات الأفراح الكبيرة في دولة العراق، حالة من الحزن الشديد فكانت فاجعة أصابت القلوب بعدما تحولت لحظات الفرح إلى صراخ ومشاهد تساقط ضحايا من المتواجدين في القاعة، ليتحول الفرح إلى مأتم في ثوانٍ معدودة.

وكانت قاعة الأفراح تضم داخلها حوالي 1100 شخص، قتل ما يقرب من 100 شخص على الأقل، و وأصيب أكثر من 150 أخرين، وبمجرد أن انتهت الكارثة أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 متهمًا من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و 3 متورطين بإشعال الألعاب النارية في تلك الكارثة المؤلمة.

فاجعة الحمدانية وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري حادثة الحمدانية العراق

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