حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة الـ 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عملة جديدة زعموا أنها سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية.

فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية

فئة الـ 50 جنيه البلاستيكية

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشددًا على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.

حقيقة طرح فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية

وأوضح البنك المركزي، أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن.

وناشد البنك المركزي، المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد البنك جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ميزات العملات البلاستيكية

مقاومة للماء.

تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.

فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية

فئة الـ50 جنيهًا

وقالت سهر الدماطي، إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ50 جنيها، بها العديد من الملاحظات، وليست حقيقية.

وأضافت الدماطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المزايا لإصدار العملات البلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، ولا يمكن تزويرها أو تزييفها.

وتابعت الدماطي، أن العملات البلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا تواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهو ما يحدث في كثير من الدول.

واختتمت الدماطي، أن هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، لافتة إلى أن اختيار الرسومات على العملات لها دلالات تاريخية، فضلا عن إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن الهوية.