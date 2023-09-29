الهلال يفوز بثنائية على الشباب في الدوري السعودي

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الشباب، بهدفين مقابل لاشئ، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

تقدم كوليبالي في الدقيقة 68، ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار نيمار ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 38.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – نيمار

خط الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – سالم الدوسري.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد ٢٠ نقطة، فيما يأتي فريق الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ٨ نقاط.