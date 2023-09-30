روح الفؤاد رئيسا وعبد العاطي وحمدي عضوان للجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالشرقية

أسفرت انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة الشرقية عن فوز الزملاء د. روح الفؤاد محمد ابراهيم مدير تحرير جريدة الجمهورية رئيسا وعبد العاطي محمد مدير تحرير جريده المساء وحمدي عبد العظيم الصحفي بجريدة اليوم السابع عضوان.

كانت الانتخابات قد اجريت بنادي الشرقية الرياضي في حضور ٢٩عضوا من جملة ٣٢عضوا وادار العملية الانتخابية التي جرت بنزاهة وشفافية وفي جو يسودة المحبة بين زملاء المهنة الزملاء عماد المعاملي مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وسمير بسيوني الصحفي بجريدة البوابة نيوز وساره الورادني الصحفية بجريدة الدستور وتم فرز الاصوات وعلي منصب رئيس اللجنة حصلت د. روح الفؤاد محمد علي ٢١صوتا ونبيل طلعت مدير تحرير جريدة الاسبوع علي 7 اصوات وعلي منصب العضوية فاز الزملاء عبد العاطي محمد بعدد٢٠ صوت وحمدي عبد العظيم بعدد ١٨ صوت وذلك بعد تنازل الزميل صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير له والذي حصل على ١٨صوتا ايضا.

تعهد الزملاء الفائزون ببذل كل الجهد لصالح زملاء المهنة بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع النقابة الرئيسية بالقاهرة وقدموا الشكر للزملاء علي المشاركة الايجابية وتحمل مشقة السفر من اجل الخروج بالعرس الانتخابي لأول مرة علي ارض الشرقية.

التقط الزملاء صور تذكارية توثق لحظة الفرحة واعربوا عن سعادتهم بوجود كيان لهم يمثلهم كما قدموا الشكر للاستاذخالد البلشي نقيب الصحفيين والاستاذ جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة والذين تابعا الانتخابات

كما تقدم جموع الصحفيين بالشرقية بالشكر للدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية ورجب غزالي المدير التنفيذي لنادي الشرقية علي حسن استقبالهم وتهيئة الظروف لاجراء انتخابات اللجنة النقابية بالشرقية.