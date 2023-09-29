سعر أشهر سيارة هاتشباك في مصر

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023.

اشتهرت السيارة اسبيرانزا A113 كواحدة من أصغر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حيث تأتي بمحرك اقتصادي موفر في استهلاك البنزين.

اسبيرانزا A113 موديل 2008

مواصفات السيارة اسبيرانزا A113

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

تتسارع السيارة اسبيرانزا A113 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 نحو 60 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113

الطول الكلي: 3.700 متر

العرض الكلي: 1.587 متر

الارتفاع: 1.527 متر

الوزن الصافي: 1040 كيلومتر

سعة خزان الوقود: 43 لترا

اسبيرانزا A113 موديل 2008

سعر السيارة اسبيرانزا A113 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.