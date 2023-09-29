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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بدون جمارك أو أوفر برايس

فورد فوكاس
فورد فوكاس

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد، باقة من أقوى السيارات، أبرزها فوكاس الجديدة كليا، والتي حصلت على خصم يبلغ 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج، حيث ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

فورد فوكاس

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فورد فوكاس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة فورد فوكاس

فورد فوكاس "الفئة الكاملة":

موديل 2019 بقيمة 4,349 دولارا.

موديل 2020 بقيمة 4,705 دولارات.

موديل 2021 بقيمة 5,410 دولارات.

موديل 2022 بقيمة 6,196 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,630 دولارا.

 

فورد فوكاس "الفئة المتوسطة":

موديل 2019 بقيمة 4,226 دولارا.

موديل 2020 بقيمة 4,572 دولارا.

موديل 2021 بقيمة 5,257 دولارا.

موديل 2022 بقيمة 6,021 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,442 دولارا.

 

فورد فوكاس "الفئة الأساسية":

موديل 2019 بقيمة 4,103 دولارات.

موديل 2020 بقيمة 4,439 دولارا.

موديل 2021 بقيمة 5,104 دولارات.

موديل 2022 بقيمة 5,845 دولارا.

موديل 2023 بقيمة 6,255 دولارا.

فورد فوكاس فورد فوكاس الوديعة الدولارية الوديعة البنكية

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