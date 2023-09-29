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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 5008 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

بيجو 5008
بيجو 5008

تعتبر السيارة بيجو 5008 أبرز إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر الرياضية، وهي من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية لها.

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بيجو 5008 

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى، مع تخفيض يصل إلى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، حيث سبق أن أعلن مجلس الوزراء للمرة الأولى عن القانون، في أكتوبر من عام 2022، والذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

بيجو 5008 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج، حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل، وسنة الصنع، وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

بيجو 5008 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 5008 

بيجو 5008 موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,485 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,913 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 7,474 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 9,041 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 9,674 دولارا.

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