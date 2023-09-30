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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرائد سمير نوح يروي قصة استشهاد الشهيد موسى عبدالعاطي.. فيديو

سمير نوح
سمير نوح

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973،تفاصيل استشهاد أحد الجنود الذين قاموا بتنفيذ عملية لسان التمساح الثانية وهو الشهيد موسى عبد العاطي، قائلاً:" إنه كان صعيدي من سوهاج، وكان يجمع شهور الإجازات حتى يأخذ إجازة  كبيرة  بعض الشيء، وكان متجه لإمضاء تصريح إجازته، فسمع حديث القبطان وسام عباس حافظ مع الشهيد إبراهيم الرفاعي وهو يصدر تعليماته له بالتجهيز لعملية في الغد، فقرر الشهيد موسى عبدالعاطي إلغاء إجازته للخروج إلى العملية، ويشاء العلي القدير أن يستشهد في هذه العملية. 

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الرائد سمير نوح: قمنا بعملية لسان التمساح الثانية ثأرا لقوات حرس الحدود

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الرائد سمير نوح: قتلنا 44 إسرائيليًا ثأرًا للشهيد عبدالمنعم رياض في عملية "لسان التمساح".. فيديو


وأضاف الرائد سمير نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشهيد الثاني كان محمد عبدالحليم الشامي، وقد كان جزارًا وكان رياضي، وكان هو والشهيد موسى عبدالعاطي ينامون على سرير واحد من دورين، وربنا اختارهم مع بعض، لافتا إلى أن التسع شهداء في عملية لسان التمساح الثانية رجعوا لنا في ثلاثة صناديق، وتم دفنهم مع الشهيد إبراهيم الرفاعي في مقابر أسرته في القاهرة.


برنامج الشاهد


يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الرائد سمير نوح أبطال نصر أكتوبر موسى عبد العاطي

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