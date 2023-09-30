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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير نوح يكشف كواليس معركة كمين مريم قبل حرب أكتوبر.. فيديو

الشاهد
الشاهد

روى الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، كواليس معركة كمين جبل مريم 25ـ 8ـ 1968، وكيف تمت بنجاح في استهداف العدو الإسرائيلي.

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وقال نوح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": طُلب منا كمجموعة صاعقة بحرية بعد أن أبلغتنا فرقة الاستطلاع أن هناك عربيتين تأتي يوميًا في الطريق الموازي لقناة السويس في تمام الساعة 9 مساءً باتجاه الضفة الشرقية، أن ننفذ عملية استهداف، موضحًا كان معانا من المدفعية البطل اللواء أحمد رجائي عطية، كان برتبة رائد في وقتها وأيضًا البطل إسلام، وباقي مجموعة الصاعقة البحرية.

 

وأضاف القيادة أبلغت الشهيد ابراهيم الرفاعي، بمرور العربتين يوميًا، قائلًا: "الشهيد قال نعمل عملية وكمين ليهم، وبالفعل قمنا برص الألغام أنا وبعض الزملاء واختار قائد الاستطلاع منطقة تبة تكون في منحى على أساس الدورية وهي جاية من اليمين تلف اتجاه الألغام".

 

وواصل: "بمجرد وصول العربية حصل انفجار شديد وتناثرت أجساد الإسرائيلي كقطع من لحوم البشر".

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