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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرائد سمير نوح: قتلنا 44 إسرائيليًا ثأرًا للشهيد عبدالمنعم رياض في عملية "لسان التمساح".. فيديو

نوح
نوح

قال الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، في عملية "لسان التمساح الأولى" تم قتل 44 إسرائيليًا ثأرًا للشهيد عبدالمنعم رياض، واستغرقنا ساعتين كاملتين في هذا الموقع، حيث قمنا بتدمير الموقع بالكامل من مخازن ذخيرة وأسلحة، حتى أنني وجدت إيريال فوق سيارة إسرائيلية واستمريت في شده حتى قطع لي جزء من جلد يدي، فغرقت يدي بالدماء، لدرجة أنني ظننت أنني تلقيت رصاصة في يدي"

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وأضاف الرائد سمير نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، بعد ذلك ركبنا اللانشات الخاصة بنا وبدأنا في العودة للضفة الغربية، وقد تصورنا الكثير من الصور بعد العودة من هذه العملية، وكانت عملية ناجحة بنسبة 100% لأننا أخذنا بثأر الشهيد عبدالمنعم رياض.

 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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